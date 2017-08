Entre agosto de 2017 e fevereiro de 2018, a AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A., vai doar 50 cêntimos ao Banco Alimentar Contra a Fome – Aveiro por cada cliente que aderir à fatura digital. Este gesto não tem qualquer custo para o cliente aderente.

Para participar, basta ir ao site da AdRA (www.adra.pt), clicar no link da notícia da campanha e preencher o pequeno formulário de adesão. São 20 segundos do seu tempo que farão toda a diferença na luta que o Banco Alimentar enceta contra a fome diariamente. Também é possível participar, ligando para o 800 234 234 (número gratuito) ou dirigindo-se a qualquer balcão de atendimento da AdRA.

200 instituições de solidariedade social beneficiarão com esta ajuda

Segundo o banco alimentar contra a Fome de Aveiro, “ao aderirmos à fatura digital da AdRA, estamos a apoiar mais de 200 instituições de Solidariedade Social do Distrito de Aveiro que beneficiam do apoio do Banco alimentar Contra a Fome – Aveiro”.

Com esta campanha, para além de se associar e agregar a região em redor de uma causa que diz respeito a toda a sociedade, a AdRA pretende, através da melhoria da sua base de dados de contactos de clientes, nomeadamente o contacto de email, potenciar uma comunicação mais direta e personalizada com os seus Clientes.

“Desde que iniciámos atividade, em 2010, que temos tido um papel muito ativo na promoção do desenvolvimento socioeconómico da região, tentando sempre conjugar este género de ações com outros objetivos de desempenho que temos enquanto empresa. Esta campanha não é exceção”, afirma a fonte da empresa da região de Aveiro em comunicado.