O Município de Cantanhede acaba de formalizar um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, no âmbito do qual esta instituição vai beneficiar de apoio financeiro da autarquia no montante de 90 mil euros, nos próximos dois anos. Com contornos idênticos ao acordo anterior, também pelo período de dois anos, o documento assinado pelo presidente da Câmara Municipal, João Moura, e pelo presidente daquela entidade associativa, Adérito Machado, estabelece que o pagamento do subsídio será consumado em duas tranches no valor de 45 mil euros, uma a transferir no ano de 2018, outra já em 2019.

Em contrapartida, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários assume um conjunto de obrigações a cumprir durante o período de vigência do protocolo, designadamente “colaborar no projeto de vigilância e prevenção de incêndios florestais em todo o concelho, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil”, “efetuar a coordenação dos Nadadores Salvadores durante as épocas balneares de 2018 e 2019”, bem como “realizar obras de beneficiação do edifício do Quartel dos Bombeiros Voluntários e demais instalações da Associação Humanitária, com acompanhamento do Departamento de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal”.