A Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro, que se vai realizar no dia 16 de setembro, organizada pela Câmara em parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, contou no ano passado com cerca de 2.500 participantes e um valor total angariado de 15 mil euros, que contribuiu para a aquisição de uma ambulância de socorro.

Para a edição deste ano, Marco Maia, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, espera ultrapassar os valores de 2016, tendo em conta o histórico de crescimento do evento.

Segundo o responsável, “nenhuma iniciativa de apoio aos bombeiros, no concelho de Oliveira do Bairro, mobilizou tantas pessoas como a Caminhada Solidária Noturna, com um significativo acréscimo ano após ano”.

Tal como em anos anteriores, a edição de 2017 vai contar com algumas novidades. “Estamos a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal e acho que os participantes vão gostar das surpresas que estamos a preparar”, referiu o comandante da corporação oliveirense.

Para Marco Maia, “todos os apoios são importantes, quando se trata de quantias muito elevadas, como é o caso da aquisição de uma ambulância”.

O valor angariado pela Caminhada Solidária Noturna de 2016 “foi somado a outros contributos de empresas e de alguns particulares que possibilitaram essa aquisição, tão importante para o nosso trabalho de serviço à comunidade”.

Sobre a Caminhada Solidária Noturna, Marco Maia defende que se trata de uma iniciativa que tem sido importante na aproximação da comunidade aos bombeiros, “tendo em conta o número crescente de participantes e de patrocinadores, desde a primeira edição, realizada em 2015”.

Segundo o comandante, “também o facto destes dois últimos anos estarem a ser, infelizmente, muito intensos em termos da atividade operacional, ao nível dos incêndios florestais, tem contribuído para essa aproximação, que podemos comprovar através do aumento do número de associados e de dádivas”.

As inscrições para participar na Caminhada Solidária Noturna são obrigatórias e devem ser feitas através de um formulário online disponibilizado no site da Câmara Municipal, em www.cm-olb.pt, e no evento de facebook criado pela autarquia nesta rede social.

A participação implica a oferta de um donativo mínimo de “duas estrelas” por pessoa, valor que será entregue na sua totalidade aos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

A concentração e aquecimento dos participantes, a quem será oferecida uma t-shirt alusiva ao evento (entre outros brindes), está marcada para as 20h, junto à Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro.

A Caminhada Solidária Noturna vai integrar, mais uma vez, o programa do Dia Europeu Sem Carros, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que se vai realizar no concelho entre 16 e 22 de setembro.