As Termas de Vale da Mó, localizadas na freguesia da Moita, concelho de Anadia, acolhem, no dia 12 de agosto, entre as 9h30 e as 18h, uma das ações do Ciclo de Eventos das Termas Centro, iniciativa promovida pelas Termas Centro e pensada para toda a família, que conta com o apoio do Município de Anadia.

Um dia diferente com um vasto conjunto de atividades de natureza, lazer, cultura e gastronomia, de acesso gratuito.

As atividades começam logo de manhã, pelas 9h30, com a realização de um passeio pedestre interpretativo pela zona de Vale da Mó, onde os participantes poderão observar o património natural e histórico caraterístico desta aldeia.

O percurso terá uma distância de aproximadamente quatro quilómetros e demorará cerca de hora e meia, com partida nas Termas de Vale da Mó.

À tarde, pelas 15h, tem lugar uma ação ligada à gastronomia. Trata-se de um workshop de degustação orientado pela chef Cristina Manso Preto e pela nutricionista Raquel Ribeiro, versando o tema da alimentação saudável.

Pelas 16h30, terá lugar um momento musical, com um concerto da dupla argentina Florencia Paz e Lucas Caballero, que se encontra em digressão pela Europa, e que vai dar a conhecer os ritmos latinos.

Para além destas ações, o parque da Termas de Vale da Mó acolhe, ao longo do dia, várias atividades para os mais novos e não só.

Assim, entre as 10h e as 18h, realizam-se os Jogos do Hélder, com muitas brincadeiras para animar miúdos e graúdos.

De recordar que o Ciclo de Eventos das Termas Centro é uma ação que pretende reforçar a competitividade turística de cada estância termal, e demonstrar ao público que ir às termas não é uma experiência destinada exclusivamente aos seniores, proporcionando dias diferentes, repletos de atividades gratuitas para toda a família.