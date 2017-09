Abriu esta quarta-feira, dia 27 de setembro, ao público, a “Radiolandia – Museu do Rádio”. Situado na antiga escola primária de Bustos (Oliveira do Bairro), o novo espaço museológico da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro alberga cerca de 1.500 rádios, da coleção de Manuel Silva.