No próximo dia 29, sexta-feira, Dia de S.Miguel, Padroeiro da Paróquia de Oliveira do Bairro, às 21h30, será inaugurado o Órgão de Tubos da Igreja de Oliveira do Bairro, após a importante ampliação e beneficiação que foi empreendida desde 2013.

O concerto estará a cargo de António Duarte, organista titular da Sé Patriarcal de Lisboa, onde sucedeu ao saudoso e notável organista francês Antoine Sibertin Blanc, que, por mais de uma vez, atuou em Oliveira do Bairro. António Duarte é também professor de órgão no Conservatório Nacional de Lisboa e um dos mais prestigiados organistas portugueses. Interpretará obras de Fr. Diogo da Conceição, Durón, Scheidemann, Pachelbel, Bruhns e Bach.

A entrada é livre.

Antes ainda do concerto, haverá uma Missa, às 19h, que será, também ela, acompanhada pelo organista António Duarte.