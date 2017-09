A 3.ª edição da conferência “Começar Hoje” regressa a Oliveira do Bairro, a 7 de outubro. Trata-se da maior conferência jovem do país, que pretende colocar em contacto direto os jovens do ensino secundário, e primeiros anos de universidade, com profissionais de sucesso.

A conferência tem início às 9h e termina pelas 19h, contando com um programa recheado de atividades: sessões de debate, interação com o público e momentos fun. Entre os oradores confirmados, contam-se já nomes como Sofia Mendoça, Diretora de Recursos Humanos da McDonald’s Portugal, Gonçalo Castro, Digital Marketing Manager da RTP, Carlos Figueiredo, General Counsel e HR Diretor da Unilever Jerónimo Martins ou Alexandre Amorim, ex-Innovation Manager da RUIMATIAS, Lda.

Os bilhetes para a conferência estão já disponíveis para compra, em três diferentes patamarares: 10, 15 e 50 euros.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro em parceria com a migfrade_Solutions e LampCoach.

Os bilhetes, e todas as informações adicionais, estão já disponíveis no site do evento, em http://comecarhoje.com/oliveirabairro/