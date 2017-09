O projeto “Easy Park”, desenvolvido pelos alunos Miguel Pinto, Beatriz Bastião, Olavo Saraiva, Margarida Cura e Hugo Ferreira, alunos do 12º ano e coordenado pelo professor Joaquim Almeida da Escola Secundária de Oliveira do Bairro participa, de 22 a 27 de setembro, na final europeia de ciência – EUCYS, certame que se realiza este ano na capital da Estónia, Tallin. Esta é a 29.ª edição do EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) e conta com a participação de jovens cientistas de toda a Europa e ainda alguns países de fora da europa, vencedores das edições nacionais deste concurso. A participação do projeto “EasyPark” neste certame foi garantida através da obtenção do 1.º lugar no certame nacional – Mostra Nacional de Ciência, realizado em junho, no Porto. Para mais informações sobre o certame europeu, consultar a página da internet: https://eucys2017.eu/.

O projeto “EasyPark” foi também selecionado para participar no “Ciencia en Acción”, certame espanhol de ciência para países ibero-americanos, que decorrerá em Ermua, Espanha, de 6 a 8 de outubro. Neste certame, o projeto concorre na categoria de “Ciência, Engenharia e Valores”.

