Oliveira do Bairro: Alunos de etnia cigana com bolsas de estudo da AIMA

O programa ROMA Educa tem por finalidade apoiar o acesso, a permanência e o sucesso escolar de crianças e jovens provenientes das comunidades ciganas, no 3.º ciclo do ensino básico ou no ensino secundário.

A Sara e o Adolfo são dois jovens de 15 e 17 anos do concelho de Oliveira do Bairro, que têm sonhos e não desistem de os alcançar, por mais dificuldades que a vida e a sociedade lhes coloquem.

Ambos são elogiados pelo seu comportamento no meio escolar e pela capacidade de superação, assente no seu esforço e resiliência e no apoio incondicional que recebem dos familiares mais próximos.

Sara quer ser militar da GNR. Adolfo quer ser mecânico.

Com contextos familiares distintos, os dois partilham orgulhosamente a etnia cigana e, pelo valor e esforço que têm demonstrado, foram escolhidos para receber duas das 210 bolsas de estudo que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) distribuiu a nível nacional neste ano letivo, no âmbito do programa ROMA Educa.

Para este desfecho, contribuiu o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) de Oliveira do Bairro, que divulgou, incentivou e apoiou a formalização das candidaturas, apresentadas pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB), no caso da Sara, e pelo Instituto Profissional da Bairrada (IPB), no caso do Adolfo.

Apoio da comunidade educativa

“Foi a primeira vez que, no nosso concelho, foram apresentadas candidaturas a este programa e o resultado não poderia ter sido melhor, com 100% de sucesso”, constatou Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

“O grande mérito é destes jovens e dos familiares que os acompanham, mas faço questão de destacar o apoio que é dado pelo AEOB e pelo IPB, assim como o excelente trabalho que as técnicas do nosso SAAS têm realizado neste âmbito e que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, sendo este apenas mais um desses casos”, acrescentou.

De facto, o apoio da comunidade escolar tem sido muito importante para a integração e para o sucesso escolar destes dois jovens. Sobre a Sara, que frequenta o 9.º ano na EB 2/3 Dr. Acácio de Azevedo, Álvaro Reis, diretor do Agrupamento de Escolas, diz que “é um exemplo para todos os alunos das comunidades ciganas e foi com muito orgulho que ela e os pais viram o seu esforço reconhecido”.

Apesar de ter um percurso escolar marcado por muitas mudanças de estabelecimentos de ensino, este responsável garante que a aluna “tem os seus projetos escolares e profissionais bem definidos”.

No caso de Adolfo, que frequenta o 2.º ano do Curso Profissional de Mecatrónica Automóvel do IPB, em Oliveira do Bairro, o apoio desta instituição de ensino tem também sido fundamental. “O Adolfo tem ao seu dispor uma equipa de trabalho sempre preocupada e preparada para o ajudar”, explica o diretor Nuno Santos, acrescentando que “o bem-estar social é fundamental para vencer com sucesso as dificuldades de todos os dias e, da nossa parte, estaremos sempre disponíveis, de forma proativa, para ajudar”.

Não desistir e seguir o sonho

“Sinto que muita gente acredita em mim”, confessa Adolfo, que considera esta bolsa como “uma grande oportunidade para continuar a aprender”. Para além da motivação que tem por ter professores “que me ajudam muito”, o jovem admite que vai terminar o curso também “para fazer a vontade à minha avó”, com quem vive numa “casa” de chapa e painéis sandwich, que, nas alturas em que está a estagiar, se levanta às 6h da manhã para lhe cozinhar o almoço.

Daqui a 5 anos, vê-se com oficina própria, “a vida arranjadíssima” e com as pessoas que lhe são mais importantes por perto. Quer provar a todos que “um cigano pode tudo”. “Tenho uma frase que gosto muito”, refere de forma enfática: “Para mim, o impossível é possível, portanto, desistir não é solução”.

É esta determinação que encontramos também na Sara, embora ainda ache estranho ter ganho a bolsa: “Nunca pensei que eu fosse escolhida, porque… com tantas pessoas, porque é que me escolheram a mim?!”

A jovem também já sabe muito bem onde quer estar daqui a 5 anos: “fazer a formação ou já estar a trabalhar na GNR”, porque quer “ajudar as pessoas e quer ajudar a cumprir a lei”.

Embora ainda sinta, por vezes, o estigma social por ser cigana, Sara deixa um conselho aos jovens da sua etnia: “Têm de fazer tudo por tudo para alcançar o vosso sonho”.

A bolsa de estudo consiste numa prestação pecuniária destinada à comparticipação nos encargos decorrentes da frequência do 3.º ciclo do ensino básico ou do ensino secundário, nomeadamente, relativos a refeições e transportes, livros e outro material escolar, suportados pelos alunos e alunas e seus agregados familiares.