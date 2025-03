14.º Encontro com a Educação na Mealhada debate a Inteligência Artificial

O Encontro com a Educação terá lugar no dia 5 de abril, no Cineteatro Messias. Trata-se de um fórum anual que procura pensar e refletir sobre diversas temáticas ligadas à Educação.

A 14.ª edição do “Encontro com a Educação” vai debruçar-se sobre uma das temáticas mais atuais: “Inteligência Artificial: a nova era da Educação”.

O encontro, que reúne centenas de pessoas ligadas à comunidade educativa, acontece dia 5 de abril, no Cineteatro Messias.

Este encontro propõe a discussão sobre as oportunidades e desafios da inteligência artificial na Educação. Há vantagens? Quais são? Ajuda os professores no ensino e os alunos na aprendizagem? De que forma, com que ferramentas? Quais os riscos? O caminho é o equilíbrio entre a humanização e a inteligência artificial?

Estas são algumas questões que, ao longo de todo o dia, oradores de vários quadrantes – do jornalismo à psicologia e à docência – irão abordar em diversos formatos, seja em conferência, workshop ou debate.

O Encontro com a Educação é um fórum anual que procura pensar e refletir sobre diversas temáticas ligadas à Educação. Os objetivos passam por proporcionar aos participantes momentos de reflexão e de partilha de experiências educativas, bem como fornecer ferramentas educativas que possam ser utilizadas no desempenho das atividades profissionais ligadas à Educação.

É organizado pela Câmara Municipal da Mealhada, em conjunto com o Agrupamento de Escolas da Mealhada, com a Escola Profissional Vasconcellos Lebre, e com a Associação de Pais e Encarregados de Educação. As inscrições estão abertas até dia 3 de abril.

O Encontro tem acreditação do Centro de Formação Intermunicipal Adolfo Portela (CFIAP), exclusiva para docentes.

Programa

9h45 – Momento cultural

10h – Sessão de abertura com António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada

10h15 – O Elefante na Sala: A Revolução da IA na Educação e os Desafios que Não Podemos Ignorar (Miguel Oliveira – Ordem dos Psicólogos Portugueses)

11h – IA na Educação? Não, Obrigada! (Raquel Varela, historiadora e professora auxiliar com agregação na FCSH – Universidade Nova de Lisboa)

11h45 – Pausa para café

12h – Debate Participado: Inteligência Artificial em Debate: A Luz e a Sombra (Raquel Varela, Miguel Oliveira; Moderado por: João Paulo Teles, Assessor Imprensa e Comunicação do Município Mealhada)

13h – Almoço

14h30 – Workshops

1 – Inteligência Artificial vs. Inteligência Emocional: Como equilibrar tecnologia e humanização na educação? l Rita Felizardo – Escola das Emoções l Biblioteca Municipal (Sala Infantil)

2 – Ferramentas IA para Professores l Claúdia Meirinhos – Agrupamento de Escolas de Barcelos – Cineteatro Messias

3 – Do Giz ao Chip: O dIAbo da IA chegou à minha sala de aula l Marco Bento – Escola Superior Educação Coimbra l Espaço Inovação Mealhada

4 – “Arena in the Garden”: Arena Advocacia e Ativismo Jovem l Mariana Gomes – Presidente da Último Recurso (ONG de litigância climática em Portugal) l Garden Lounge Bar – Público-alvo – Jovens (13 aos 30 anos)

5 – Uso da IA no estudo da Biodiversidade l Lídia Dias e Daniel Morais – Centro de Interpretação Ambiental – Município Mealhada l Centro Interpretação Ambiental – Parque da Cidade

6 – A IA na sala de aula l Jorge Borges – Agrupamento Escolas Conde de Oeiras l Biblioteca Municipal (auditório)

7 – O futuro da aprendizagem com IA l Ana Paula Ferreira – Rede Bibliotecas Escolares -Biblioteca Municipal (sala de adultos)

16h45 – Sessão de encerramento – Espumante de honra; Feira do livro.