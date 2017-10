Cerca de 800 pessoas de 17 instituições particulares de solidariedade social do concelho e da comunidade anadiense participaram no almoço de confraternização do Dia do Idoso, promovido pela Câmara Municipal de Anadia.

O evento teve lugar no Pavilhão de Desportos de Anadia, no dia 2 de outubro, onde estiveram também presentes os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Anadia e alguns dos vereadores do executivo, bem como os presidentes de Junta de Freguesia do concelho.

Após o almoço, a tarde foi preenchida com muita animação: crianças e idosos de várias instituições presentes participaram na festa com canções, danças e declamação de poemas, naquela que foi também uma oportunidade para dar a conhecer algum do trabalho que as IPSS desenvolvem, ao longo do ano, com os seus utentes.

Na ocasião, a edil Teresa Cardoso, proferiu algumas palavras de agradecimento pela presença de todos, realçando a boa colaboração existente entre o Município e as IPSS, e deixou a promessa de que este trabalho de cooperação irá manter-se nos próximos anos.

