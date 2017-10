Doze anos depois, o CDS reconquistou a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Duarte Novo é o novo presidente da Câmara, alcançando 4756 votos, contra 3729 votos do PSD.

O CDS consegue três mandatos, assim como o PSD (3) e o primeiro movimento independente a concorrer neste concelho, o UPOB, elege um vereador.

O CDS conseguiu também a maioria na Assembleia Municipal (9 mandatos), seguido do PSD (7) e UPOB (5).

Nas Assembleias de Freguesia, o CDS volta a sair vencedor na União de Freguesias de Bustos, Mamarrosa e Troviscal (Acílio Ferreira) e também em Oiã (Victor Oliveira); o PSD mantém a Junta de Oliveira do Bairro (Simão Vela); e o UPOB ganha na Palhaça (com o atual presidente, eleito há 4 anos pelo PSD, Manuel Augusto Martins).

Resultados oficiais para a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro:

CDS: 4756 votos

PSD: 3729 votos

UPOB: 2080

CDU: 225

Nulos: 324

Brancos: 346

Votantes: 11460