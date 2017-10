Oliveira do Bairro esteve em festa no passado fim de semana, com três dias que deram a conhecer a história de S. Miguel Arcanjo, padroeiro da cidade e da freguesia, através de magníficas recriações históricas, num evento que aliou o profano ao religioso.

As Festas da Cidade de Oliveira do Bairro regressaram entre 29 de setembro e 1 de outubro, com um programa rico e diversificado, que atraiu um número muito apreciável de visitantes, comprovando que se trata de um evento em crescimento e que se assume, cada vez mais, como um dos principais eventos da cidade e do próprio concelho.

Crescendo também na dimensão da área de animação, que incluiu uma zona de restauração com tasquinhas, um mercado medieval com artesãos, vendedores ambulantes, venda de produtos agrícolas, exposição de animais, uma área infantil e um parque de jogos de época, as Festas da Cidade deste ano beneficiaram de uma programação de grande qualidade, que teve como temática geral: “Viagem pela História nas Asas de S. Miguel”.

