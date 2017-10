O “futuro” de perto de duas centenas de jovens começou no passado sábado, 7 de outubro, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, na Conferência de Empreendedorismo Jovem “Começar Hoje”.

Com dois painéis de excelentes oradores e outros momentos de inspiração e networking, a 3.ª edição da conferência manteve o repto “Agarra a tua oportunidade!”, defendendo que é essencial “Começar Hoje” a preparar o futuro.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, em parceria com a migfrade_Solutions e a LampCoach, integra um ciclo de conferências que junta jovens estudantes a credenciados gestores de entidades de renome nacional e internacional.

Através de processos de ativação e pela voz e exemplo dos convidados, de reconhecida qualidade e notoriedade, esta conferência procurou “acordar” os jovens, contagiando-os para se tornarem polos de crescimento nos seus contextos, transmitindo-lhes conhecimento e níveis de experiência, que de outra forma não atingiriam tão cedo.

