Na sessão de instalação dos dois principais órgãos do poder local de Oliveira do Bairro, na segunda-feira,dia 23 de outubro, por entre o cerimonial que tradicionalmente marca estas sessões, o novo presidente da Câmara reiterou o discurso eleitoral e a oposição fez saber que não dará tréguas nos próximos quatro anos.

Empossado o novo Executivo, liderado por Duarte Novo (CDS), numa sessão que fez transbordar de gente o salão nobre, seguiu-se a instalação da Assembleia Municipal (AM), que logo na primeira votação fez adivinhar que os tempos que se aproximam não serão de grandes consensos, com o CDS a garantir por um voto a eleição da mesa da AM.

No resto da longa sessão, entre a serenidade dos discursos dos vencedores das eleições de 1 de outubro os avisos de vigilância e acutilância das restantes bancadas, ficou uma nota em comum pela preocupação em relação aos últimos incêndios, com o presidente da Câmara a considerar que “este momento de festa e de celebração que Oliveira do Bairro deveria estar a viver está ensombrado pela tristeza”, aplaudindo o trabalho dos bombeiros que evitaram “perdas mais significativas”.

