O Club de Ancas está em festa e prepara-se para uma semana cultural que promete fazer as delícias dos visitantes, não deixando ninguém indiferente. Aliás, esta Semana Cultural – de 30 de novembro a 9 de dezembro – que nasceu em de 2002, é vista pela Direcção do Club de Ancas como ‘uma verdadeira “pedrada no charco”, não apenas por pretender apresentar uma dinâmica mobilizadora e inovadora, como por ter o mérito de atrair e captar novos públicos para a cultura. Com a reedição do lema da primeira edição, “A Cultura em Ancas não é Fruto Proibido”, ao longo de um período de uma semana a programação estende-se pelas diversas áreas de atuação da associação, ou através de parcerias ou contratação de projetos na área da leitura, teatro, dança e música.

Nesta 16.ª edição o relevo vai para o concerto no Museu do Vinho da Bairrada, numa co-organização com a Câmara Municipal de Anadia, do já consagrado artista brasileiro Chico Salem (que atuará no próximo dia 29 de novembro na Casa da Música no Porto), à atuação do projeto de Coro Lead Voices (projeto inovador nesta área musical) à forte participação de artistas da região (incluindo projetos do Club de Ancas). De salientar a parceria com a Biblioteca Municipal de Anadia na iniciativa Leitura Sem Idades (que ocorrerá no próprio Club de Ancas) bem como à Caminhada com Concurso de Fotografia “Por Terras de Enchas”, que tem como objetivo promover o património cultural e ambiental da freguesia.

O objetivo deste evento é garantir um programa cultural sóbrio, contemporâneo, inovador e enriquecedor nas diversas áreas culturais. Com o evento programado anualmente para o mês de Dezembro, é sempre realizado e comemorado o aniversário da associação (8 de dezembro). Neste caso o seu 113.º aniversário. O dia será marcado pela realização de uma Missa Solene em memória dos sócios falecidos. De seguida, realizar-se-á o Almoço de Honra com a presença de várias entidades convidadas e a animação do duo IC.

Programa

Dia 30 de novembro (quinta-feira), 22h – Banda Filhos do Tempo – palco 2 – B-Club

Dia 1 de dezembro (sexta-feira), 22h – Chico Salem (Brasil) – Museu do Vinho – Anadia com Espumante de Honra e Prova de vinhos de produtores de Ancas

Dia 2 (sábado), 21h – Teatro “Trago Música nos Meus Bolsos”, de Catrapum Catrapeia e às 23h – After-Party B-Club – DJ Christian M

Dia 3 (domingo), 15h – Sarau Cultural do Club de Ancas – palco 1 (Participação das Escolas de Música e Dança do Club de Ancas e Grupo Músicas Sem Idades do Club Sénior e alguns artistas/amigos convidados).

Dia 4 (segunda-feira), 15h45 – Música Sem Idade – Club Sénior – Aula Aberta “Troca de Cantares”, com a participação da ASAC – Associação Social de Avelãs de Caminho.

Dia 5 (terça-feira), 15h30 – Leituras Sem Idade – Club Sénior – colaboração com a Biblioteca Municipal de Anadia e Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores.

Dia 7 (quinta-feira), 22h – Lead Voices (Coimbra) – palco 1 e às 23h30 – Dueto Chic VanDuo – palco 2 – B-Club

Dia 8 (sexta-feira), 12h – Missa Solene em Memória de Sócios Falecidos 13h – Almoço de Honra – 113.º Aniversário do Club de Ancas Animação pelo IC Duo, e às 23h – Dance Party – Dj Álvaro Martinez e DJ André Almeida – palco 2 – B-Club

Dia 9 (sábado), 14h30 – Caminhada e Concurso de Fotografia “Por Terras de Enchas” e às 22h – Concerto das Banda e Hard Cover – palco 2 – B-Club.