No dia 13 de novembro, celebrou-se, uma vez mais, o dia de S. Martinho, desta vez com uma feira solidária, dinamizada pelos alunos da Escola Profissional de Anadia. Este evento foi aberto a toda a comunidade de Anadia que aderiu espontaneamente com a sua visita, participando nas diversas atividades proporcionadas pelos alunos.

Todas as turmas participaram na feira solidária, onde foi possível encontrar vários produtos, cedidos e confecionados pelos próprios, na sua maioria, caseiros, a preços acessíveis; e até mesmo produtos oferecidos por algumas pessoas que aderiram simpaticamente a este projeto, participando diretamente com o seu contributo. Esta feira foi realizada com o intuito de conscientizar os jovens da necessidade do cuidado com o outro e a importância de se construir um mundo mais justo e fraterno.

A boa disposição e eficácia marcaram as suas barraquinhas, repletas de frutas, enchidos, compotas, doces, cocktails, refeições, sabores tradicionais de alguns países, para além de Portugal, França, Espanha, Hungria e Itália. Não podia faltar a tradicional quermesse e os divertidos jogos tradicionais.

