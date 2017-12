O Club de Ancas tem-se empenhado em organizar e produzir as mais diversas atividades apresentando uma dinâmica mobilizadora e inovadora para as gentes de Ancas e do concelho de Anadia. Neste sentido, face ao histórico da prática e organização de eventos na área dos desportos motorizados e BTT, promove no dia 17 de dezembro (domingo), o 2.º Passeio Todo-Terreno – Motos e Quads. Uma iniciativa que se destina a todos aqueles que gosta de desportos motorizados, em particular os associados ao Todo-Terreno de motos e Quads. Refira-se que o 1.º Passeio contou com 129 participantes vindos dos mais diversos locais do país e para a sua realização foram envolvidos mais de 40 voluntários e dirigentes do Club de Ancas. Ao longo dos mais de 90 quilómetros do percurso integralmente circunscrito ao concelho de Anadia, foram muitos os que puderam assistir à passagem dos diversos pilotos e suas máquinas. Neste sentido, o evento consiste num Passeio Todo-Terreno, sem caráter competitivo, a realizar no próximo dia 17 de dezembro, domingo, com início pelas 9h30, com partida e chegada no Largo da Igreja em Ancas. Este evento é mais um dos organizados por esta centenária associação e que visa captar fundos para o seu projeto social. Esta atividade contará com o apoio do programa Sentir Anadia – área do desporto – da Câmara Municipal de Anadia e será integrada como atividade de promoção da candidatura A2020.

Programa

8h30 – Concentração |Pequeno-almoço

9h30 – Partida 11h – Reforço |Reabastecimento

13h – Almoço | Leitão à Bairrada Lembranças para participantes pré-inscritos.

Prémio para o maior grupo inscrito.

Disponibilidade para Banho Quente (Desportivo de Ancas).

Condições de participação: Pré-Inscrição (até ao dia 13/12/2017): 20 euros.

Valor de Inscrição no dia: 25 euros.