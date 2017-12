A Câmara Municipal de Anadia, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, já exterminou no concelho, durante o corrente ano, cerca de 150 ninhos de vespa asiática (Vespa velutina nigrithorax). Este trabalho teve o seu início em 2016, quando foram detetados os primeiros ninhos, mas, em 2017, o seu número aumentou de forma rápida um pouco por todas as freguesias.

Os ninhos da vespa-asiática têm sido encontrados em árvores e em edificações, sendo as áreas de Arcos, Sangalhos e Amoreira da Gândara aquelas onde mais tem sido detetada a presença deste inseto e dos respetivos ninhos.

A Câmara Municipal de Anadia deixa um apelo a todos os anadienses para que estejam atentos a esta situação. Caso detetem ou suspeitem da existência deste tipo de ninhos, devem imediatamente comunicar aos serviços camarários os locais onde os mesmos se encontram, utilizando para o efeito a Linha Verde 800 207 081 ou os endereços de correio eletrónico geral@cm-anadia.pt ou floresta.j.alves@cm-anadia.pt. Uma das precauções a ter é não mexer nos ninhos, face ao risco de eventuais ataques por parte das vespas.

Ler mais na edição impressa ou digital