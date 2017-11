Mais de 300 pessoas, na sua maioria oriundas da região da Vagueira, participaram há dias, no salão de festas do clube de South River, Estados Unidos, no jantar solidário, para angariação de fundos, onde também marcaram presença os presidentes da Câmara de Vagos e da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora.

Promovido por um grupo de residentes, liderado por Horácio André, a iniciativa terá rendido, se bem que as contas “ainda não estejam fechadas”, cerca de 22 mil euros. Montante que se destina às obras de requalificação do cemitério da Gafanha da Boa Hora (2.ª fase), anunciou o presidente da junta, que se mostrou satisfeito com a adesão da comunidade emigrante. Segundo Arlindo Neves, quando é apresentado um plano de trabalho “transparente”, as pessoas “acabam por estar sempre dispostas a ajudar”.

Para a 3.ª e última fase do empreendimento está prevista a realização de mais um convívio, agora em Toronto, Canadá. De referir que as obras de requalificação do cemitério, orçadas em cerca de 140 mil euros, tiveram início no decorrer do primeiro mandato de Arlindo Neves, que voltou a ser reeleito em outubro passado.

Eduardo Jaques