O Núcleo de Cantanhede da Liga dos Combatentes efetuou a terceira campanha solidária de angariação de vários bens, com o objetivo de dar expressão ao valor da solidariedade e da cooperação perante as necessidades que atingem a população. Todos os esforços tiveram como um objetivo único, comum e partilhado: recolher vestuário, livros, brinquedos e bens alimentares para famílias do concelho de Cantanhede carenciadas ou que neste momento não podem adquirir estes bens.

O resultado da campanha traduziu-se na entrega de mais 2 mil quilos de roupa, livros, brinquedos e alguns bens alimentares ao Banco de Recursos Colmeia. Esta entrega de bens contou com a presença do Presidente da Direção do Núcleo da Liga dos Combatentes, Sargento-chefe, Mário Cavadas e restante Direção, bem como do vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Pedro Cardoso e do vereador da Ação Social e Solidariedade, Adérito Machado. A iniciativa teve como princípio a ideia de que, na sociedade, existe uma quantidade considerável de bens que pode voltar a ser utilizado por se encontrar em bom estado, chegando a famílias com maiores dificuldades económicas, através do Banco de Recursos.

O vice-presidente e o Vereador da Ação Social e Solidariedade, enalteceram este gesto de solidariedade da parte do Núcleo da Liga de todos os seus associados, que ainda contou com a especial colaboração da associação Chikigentil (Coimbra).

