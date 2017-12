O maior evento nacional de videojogos, Lisboa Games Week 2017, realizou mais uma edição na FIL, de 16 a 19 de novembro.

No dia 17, o AEOB, representado pelo 1.º ano, turma B, dos cursos profissionais de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes e Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, teve a oportunidade de participar neste evento nacional de videojogos, acompanhados pelos docentes Acácio Albuquerque, Cidália Baptista e Fátima Liz.

O Lisboa Games Week marca a agenda dos lançamentos e novidades da Indústria dos Videojogos em Portugal, através de uma montra dinâmica e demonstrativa das opções vocacionais e da especialização, oferecendo aos alunos a oportunidade de jogar e experimentar os títulos e dispositivos que constituem as novidades do mercado, participar em novas experiências lúdicas, partilhá-las e adquirir conhecimento num ambiente muito divertido e descontraído.

