O Polo de Oliveira do Bairro da IERA, no âmbito do projeto da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, colocou à disposição das suas empresas incubadas um conjunto de serviços de apoio, totalmente gratuitos, que passam pela disponibilização de mentoria e consultoria.

A primeira empresa a beneficiar destes serviços é a Cais do Som, que contará com apoio nas áreas da Assessoria e Apoio Jurídico (12 horas), Plano de Negócios (6 horas), Apoio na promoção da atividade (12 horas) e Apoio à Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual (6 horas), participando ainda em workhops de capacitação nas áreas de Procurement (8 horas) e Económico-financeira (8 horas).

Este apoio é disponibilizado no âmbito do programa Start Up IERA do projeto “Consolidação da IERA e mobilização do ecossistema empreendedor da Região de Aveiro” que, por sua vez, integra a iniciativa “Região de Aveiro Empreendedora”, com o objetivo de capacitar os empreendedores da região e apoiá-los na implementação dos seus projetos.

A candidatura da Cais do Som, para beneficiar deste apoio, foi realizada no passado mês de setembro e os serviços começaram a ser prestados nos últimos dias de outubro. De referir que esta empresa já tinha beneficiado em 2015, no seu arranque, de um pacote de serviços de apoio à incubação por parte do projeto IERA, no âmbito do anterior quadro comunitário de apoio.

A Cais do Som, que foi a primeira empresa incubada no Polo de Oliveira do Bairro da IERA, tem com missão conceber, desenvolver e produzir projetos culturais enquadrados em diversos contextos sociais e demográficos. No seu portfolio conta já com um número bastante significativo de projetos, que têm passado, na sua maioria, por espetáculos e festivais de música realizados em vários municípios da Região Centro, como Águeda, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Idanha-à-Nova, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Murtosa ou São João da Madeira.

O Polo de Oliveira do Bairro da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA) está implantado no piso 1 do Edifício do Mercado Municipal, no coração da cidade de Oliveira do Bairro. Possui seis salas de incubação, incluindo sala de co-working, uma sala de formação e um espaço de coffee break, bem como serviços administrativos de apoio, que estão ao serviço dos empreendedores que aqui desejem instalar e desenvolver a sua ideia de negócio. A incubadora funciona como uma estrutura de apoio disponibilizada aos empreendedores, ao nível físico e de formação e consultoria, para que testem a sua ideia de negócio, a implementem e se autonomizem nos mercados nacionais e internacionais.

Candidaturas

O Polo de Oliveira do Bairro da IERA continua a aceitar candidaturas de ideias de negócio ou de empresas já constituídas (com menos de 12 meses de atividade) que procurem um espaço e beneficiar da sua integração no ecossistema empreendedor da Região de Aveiro. As candidaturas devem ser feitas através de formulário disponibilizado no site da IERA, em www.iera.pt, e depois enviadas para o endereço de e-mail polo-iera@cm-olb.pt, dando início ao processo de adesão.