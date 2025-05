Comércio local de Anadia “Sai à rua” nos dias 23, 24 e 25 de maio

O evento está inserido no “Viver Anadia – da Tradição à Inovação” e enquadra-se na estratégia de dinamização do comércio local, estendendo-se a todos os estabelecimentos do concelho que pretendam aderir.

O comércio local de Anadia vai “sair à rua”, nos dias 23, 24 e 25 de maio, para se dar a conhecer, numa iniciativa do Município de Anadia, em parceria com a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, com o intuito de promover e dinamizar a economia local.

Um total de 30 espaços comerciais e de serviços locais marcam presença neste evento, com propostas que vão, desde a moda à decoração, do turismo ao bem-estar, passando ainda pela gastronomia, vinhos e produtos artesanais.

A iniciativa vai decorrer na zona envolvente ao Museu do Vinho Bairrada (parque de estacionamento, jardim anexo) que estará de portas abertas nestes dias, com entradas gratuitas. Uma tenda gigante irá albergar os espaços comerciais, uma zona de restauração e outra dedicada às crianças, com insufláveis, parque infantil com escalada, pinturas faciais, modelagem de balões, entre outras atrações.

Paralelamente, terão lugar várias atividades, nomeadamente workshops sobre vinhos e espumantes com Paulo Vale Sommelier, desfiles e palestra de moda com Mónica Silva, consultoria de imagem e moda com Cláudia Pereira, entre outras.

A animação estará a cargo do Dj Pedro Moniz, do pianista Luís Arede, do saxofonista Tiago Taborda, do grupo “Meninos da Sacristia”, Gonçalo Gomes, João Gomes, Carolina Leira, Coral da Bairrada e Vozes do Montado com Cante Alentejano. A magia também estará presente pelas mãos de Ricardo Pimenta.

O horário de funcionamento do “Sai à Rua” é o seguinte: na sexta-feira, dia 23 maio, das 17h às 21h, no sábado, 24 maio, das 15h às 21h, e no domingo, 25 maio, das 15h às 19h. Os espaços de animação e restauração funcionarão na sexta-feira, das 17h às 23h, no sábado, das 14h às 23h e no domingo, das 14h às 19h.

O evento está inserido no “Viver Anadia – da Tradição à Inovação” e enquadra-se na estratégia de dinamização do comércio local, preconizada pelo projeto dos “Bairros Comerciais Digitais” estendendo-se a todos os estabelecimentos do concelho que pretendam aderir.

PROGRAMA

Dia 23 maio, sexta-feira

17h Abertura do “Sai à Rua” com Interpretação ao piano de Luis Arede

19h > 20h15 Atuação musical com Meninos da Sacristia

21h Encerramento dos estabelecimentos comerciais

Dia 24 maio, sábado

14h Abertura do “Sai à Rua”

15h00> 15h30 Espetáculo de Magia com Ricardo Pimenta

16h30>17h30 Workshop “Descomplicar o Vinho” com Paulo Vale Sommelier

18h>18h30 Espetáculo de Magia com Ricardo Pimenta

19h Atuação Musical com Gonçalo Gomes e João Gomes

21h Encerramento dos estabelecimentos comerciais

21h Atuação da Associação O Coral da Bairrada e as Vozes do Montado com Cante Alentejano (Celebração do 12.ª aniversário do Coral da Bairrada)

Dia 25 maio, domingo

14h Abertura do “Sai à Rua”

15h>17h Performance de desfile de criança e palestra de moda “De criança à fase adulta – a importância da imagem” by Mónica Silva

17h30>18h30 Workshop “Os espumantes Bairrada” com Paulo Vale Sommelier

18h30> Atuação de Carolina Leira ao piano com Luís Arede

19h> Encerramento dos estabelecimentos comerciais