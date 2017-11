A cerimónia da tomada de posse dos eleitos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Anadia, no ato eleitoral de 1 de outubro último, teve lugar no passado dia 24 de outubro, no salão nobre dos Paços do Concelho, que foi pequeno para acolher tão elevado número de pessoas que quiseram assistir ao ato.

Na hora dos discursos, Teresa Cardoso tomou a palavra, começando por dizer ser uma “grande honra voltar a merecer a confiança do concelho para mais um mandato”. A edil manifestou ainda o seu “sincero reconhecimento” ao presidente da Assembleia Municipal cessante, Adriano Aires, “pela sensatez, pelo diálogo, pela isenção, pela competência e pela transparência com que superiormente desempenhou as suas funções na condução deste órgão municipal, deixando um legado de responsabilidade e de elevado prestígio.”

Emocionado, Adriano Aires agradeceu as palavras de Teresa Cardoso sobre a sua pessoa: “são palavras que ficam gravadas no meu coração e na minha alma. Acompanhar-me-ão até ao fim dos meus dias”, disse, explicando ter exercido o cargo, da mesma forma como estou na vida, “com empenho, dedicação e lealdade. Exerci este mandato honrando todos os anadienses. Foi com este estado de alma que servi o concelho”, disse.

