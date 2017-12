Foi uma noite de estrelas, que iluminaram com o seu brilho de campeões o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro. A 7.ª Gala do Desporto do Jornal da Bairrada, que contou com o Alto Patrocínio da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, deu palco a mais de uma centena de campeões nacionais e internacionais, que merecem o nosso reconhecimento e homenagem.