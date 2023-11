Jornal da Bairrada volta a premiar os melhores na 12.ª Gala do Desporto

A cerimónia terá lugar no Restaurante D. Rogério, em Oiã, com início marcado para as 19h30.

No próximo dia 17 de novembro, o desporto bairradino volta a estar em festa, com o Jornal da Bairrada a organizar a 12.ª Gala do Desporto.

Este Jantar de Gala, com entrega de prémios, tem como objetivo reconhecer e premiar publicamente o mérito de atletas, clubes, dirigentes desportivos, treinadores e entidades que mais se destacaram na prática das suas modalidades, nos concelhos de Oliveira do Bairro, Anadia, Águeda, Cantanhede, Mealhada e Vagos, na época desportiva entre janeiro e outubro de 2023.

A Gala vai ter 13 categorias de prémios: Atleta do Ano; Revelação do Ano; Treinador do Ano; Equipa do Ano; Dirigente do Ano; Associação Desportiva do Ano; Prémio Dedicação; Prémio Especial do Júri; Prémio Carreira; Prémio Incentivo; Prémio Memória; Alto Prestígio e Mérito Desportivo.

A cerimónia terá lugar no Restaurante D. Rogério, em Oiã, com início marcado para as 19h30.

Mais informações e inscrições: jb@jb.pt / 234 740 390.