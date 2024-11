13.ª Gala do Desporto do Jornal da Bairrada vai ser no Feminino

A 13.ª Gala do Desporto Jornal da Bairrada – Desporto no Feminino realiza-se no dia 6 de dezembro, no Cineteatro Anadia.

Em 2011, o Jornal da Bairrada organizou a sua 1.ª Gala do Desporto. Naquela noite de 15 de outubro, foram reconhecidas dezenas de atletas, equipas, clubes, técnicos e dirigentes da Bairrada, nas mais diversas modalidades, pelo trabalho desenvolvido ao longo daquela época (2010/2011).

O evento cresceu, tornou-se uma marca da Região da Bairrada, sendo aguardado com mais expectativa, ano após ano.

O sucesso da Gala do Desporto do nosso Jornal levou autarquias da Bairrada a avançarem com o seu próprio evento de homenagem e reconhecimento. Porém, só a iniciativa do Jornal da Bairrada consegue o desiderato de abranger toda a Região.

Tendo sempre presente o fator Inovação que nos caracteriza, em 2024 vamos realizar a 13.ª Gala do Desporto, em moldes diferentes.

“Desporto no Feminino” será o mote para uma noite de homenagem a atletas, equipas, treinadoras, dirigentes… Mulheres que sobem ao pódio da Dedicação, do Trabalho, do Esforço, da Resiliência, e que merecem o nosso aplauso e reconhecimento.

Dia 6 de dezembro, em Anadia

A 13.ª Gala do Desporto Jornal da Bairrada – Desporto no Feminino realiza-se no dia 6 de dezembro, no Cineteatro Anadia.

O júri desta 13.ª Gala do Desporto já pré-selecionou 5 candidatas a cada uma das seis principais categorias: Revelação do Ano; Atleta do Ano; Equipa do Ano; Treinadora do Ano; Dirigente do Ano; Clube do Ano.

O voto do público conta para a decisão final. De 14 a 24 de novembro, decorre a votação online, no site do Jornal da Bairrada (www.jb.pt). Vote em consciência, na sua candidata favorita!