Com uma campanha irrepreensível até ao momento, Tó Miguel, treinador do Oliveira do Bairro SC, faz um balanço do que tem sido o percurso da equipa sénior, que leva sete pontos de avanço sobre o segundo classificado no Campeonato da 1.ª Divisão da AFA.

JB: Depois de uma época que culminou com a descida de divisão, na presente temporada, esperava, à 12.ª jornada, esta performance da equipa na liderança do campeonato distrital da 1.ª divisão?

Tó Miguel: Estava confiante e sabia que íamos conseguir andar pelos lugares cimeiros, mas honestamente não esperava um arranque tão bom a nível de resultados, nem a distância pontual para os outros concorrentes. O final de época passada foi muito duro emocionalmente e podia ter deixado marcas nos jogadores e na equipa, visto que a estrutura manteve muitos dos elementos. Mas com muita coragem demos a volta e provámos que não há derrotados eternos. Se hoje estamos invencíveis e em primeiro é graças a muito trabalho e humildade.

JB: Qual tem sido o segredo para a liderança tão alargada em relação ao segundo classificado?

Tó Miguel: Não há segredos, não há uma fórmula mágica ou secreta que determina este sucesso. Os jogadores estão muito comprometidos com o clube, motivados e têm muita qualidade – humana e futebolística -, o que nos torna um grupo muito forte. As vitórias trouxeram a confiança no processo que estamos a fazer. Mas como não se perde sempre, não vamos ganhar sempre. A chave de tudo isto pode-se resumir a uma palavra: humildade. E ser humilde não é ser “coitadinho”, é simplesmente reconhecer qualidades e defeitos em nós e nos adversários, e trabalhar para evoluir, encarar os treinos e jogos com seriedade e entusiasmo. E este grupo de trabalho tem isso, desde o mais novo ao mais velho, todos querem aprender, todos dão o seu melhor em todos os momentos, todos dão tudo uns pelos outros.

Leia a entrevista completa na edição de 28/12/2017 do Jornal da Bairrada