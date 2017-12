É já a partir do próximo sábado, dia 16 de dezembro, que o Largo do Município acolhe, durante uma semana, a Natal(i)a Terra do Pai Natal, iniciativa do Município de Vagos, com a organização e gestão do Museu do Brincar, e que promete muita animação, nesta época natalícia.

Este ano, a animação é garantida e permanente, com inúmeras atividades dirigidas a miúdos e “graúdos”.

Um dos momentos altos da “Natal(i)a Terra do Pai Natal” é a chegada do Pai Natal, logo no primeiro dia do evento. A Casa do Pai Natal é obrigatório conhecer, local mágico onde carrosséis giram sem parar e onde os mais pequenos poderão entregar as suas cartas, com pedidos especiais.

O “Natal(i)a Terra do Pai Natal” conta, ainda, com diversas atividades: ateliês de biscoitos e estrelas de Natal; o contador de histórias, que encantará a todos, com os seus enredos; a fotografia para registar este momento único; um calígrafo extraordinário que imaterializará comportamentos; pipocas e algodão doce, não esquecendo as pinturas faciais que moldam os sonhos, a dança e música permanente, os mimos de Natal e lojinhas para todos os gostos.

A entrada na Natal(i)a tem um valor simbólico de 2 euros (inclui a participação em todas as atividades) e a receita reverte a favor dos Bombeiros Voluntários de Vagos.

Programa

Dia 16

14h: Chegada do Pai Natal

15h: Atuação da Banda Vaguense

16h30: Danças do Mundo oficina com Dayana

17h: Ballet Quebra-Nozes com a Escola de Bailado Primeira Posição

19h: Jazz

22h: Encerramento

Dia 17

14h: Danças do Mundo oficina com Dayana

16h: Música “Pequeno David e os Sem Soninho”

18h: Danças do Mundo oficina com Dayana

19h: Clássicos de Natal com Ana & Pedro

22h: Encerramento

Dia 18

14h e 15h: Magia com Manolo

19h: Concerto com a Tuna da Univ. Sénior

20h: Encerramento

Dia 19

14h e 15h: Teatro “As Super Cozinheiras” do Pai Natal com Starteatro

19h: Concerto com Eduardo Harpa

20h: Encerramento

Dia 20

14h e 15h: Teatro “Dom Roberto” com Red Cloud Teatro de Marionetas

19h: Danças com Emad Selim&Zukra

20h: Encerramento

Dia 21

14h e 15h: Teatro “Adantino” com Companhia Marimbombo

19h: Concerto com Jonathan

20h: Encerramento

Dia 22

14h e 15h: Clown com Charneca

19h: Natal Português

22h: Encerramento

Dia 23

16h: Teatro “A Menina que vendia fósforos” com Red Cloud Teatro de Marionetas

19h: Concerto com Kumpania Algazarra (Banda Móvel)

21h30: Arruada com Kumpania Algazarra (Banda Móvel)

22h: Encerramento