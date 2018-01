Jennifer Pereira é um dos novos rostos no executivo da Câmara Municipal de Anadia. É vereadora da Educação e foi eleita para presidir à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Anadia nos próximo três anos, tempo de duração do mandato, que é renovável por mais duas vezes.

Lidera uma CPCJ completamente remodelada e, nesta primeira entrevista a JB, diz que encara o desafio “com grande sentido de responsabilidade”, uma vez que, explica, o trabalho da CPCJ “é de extrema importância”.

Num concelho que não considera problemático (Anadia é, dos concelhos da Bairrada, o segundo com menos processos, ou seja, com menos sinalizações), Jennifer Pereira não deixa de se mostrar preocupada com o ainda que ligeiro aumento do número de processos, justificado pela atual conjuntura económica e social.

“Os agregados familiares vivem com cada vez mais dificuldades”, diz-nos, destacando o aumento dos casos de alcoolismo, que, por conseguinte, têm incrementado a violência praticada no seio familiar.

Por isso, avança que a missão desta CPCJ “é dar a máxima atenção a todas as sinalizações e dar o tratamento mais rápido e adequado a cada caso”.

