A Câmara Municipal de Anadia analisou e aprovou, na sua última reunião de executivo, realizada no passado dia 3 de janeiro, a proposta, apresentada pela Junta de Freguesia da União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, de atribuição do nome de António Gomes Cerveira Rolo a um arruamento de acesso a Aguim.

A atribuição do nome do médico aguinense ao traçado localizado entre a estrada de acesso ao Vale da Bica e o entroncamento da Rua das Ladeiras com a Estrada do Vinhal, em Aguim, é assumida como uma homenagem póstuma a António Rolo pelos serviços prestados à comunidade.

A colocação das placas toponímicas no local será oportunamente realizada pela Junta de Freguesia.