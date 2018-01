Omar Elkhatib sagrou-se vice-campeão nacional de juvenis, em Pombal. O atleta do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB) garantiu a medalha de prata nos 300m e bateu os recordes distritais de juvenis e juniores, com 36.32 segundos.

Uma conquista histórica para o jovem clube oliveirense, que se vê assim representado pela primeira vez num pódio ao mais alto nível nacional, apenas três meses depois da sua fundação.

Perante os melhores portugueses da atualidade, Omar Elkhatib impôs-se com uma forte ponta final que lhe valeu a medalha de prata, ele que partia para esta prova com a 4.ª marca entre os inscritos.

Com escassos meses de experiência no atletismo, Omar fez o melhor tempo de sempre, de atletas juvenis e juniores aveirenses, em pista coberta. O anterior recorde distrital (36.64) tinha quase 12 anos.

Pódios em Coimbra. O CAOB colecionou uma dezena de pódios num torneio de pista disputado no Estádio Cidade de Coimbra e que serviu para vários dos atletas de Oliveira do Bairro baterem os seus recordes pessoais, com destaque em infantis femininos. Na velocidade (60m), Carolina Peres e Luciana Santos fizeram os melhores tempos da geral, com 8.94 e 8.98 segundos. As únicas com marcas na casa dos 8 segundos. Lara Pinto foi 4.ª com 9.20), Maria Vieira (6.ª com 9.35), Mariana Oliveira (8.ª com 9.71) e Maira Silva (15.ª com 10.04).

No mesmo escalão, mas no salto em comprimento, nova dobradinha para a equipa oliveirense, através de Maria Vieira (1.ª com 3,74m) e Carolina Peres (2.ª com 3,40m).

Nos 1000m, Beatriz Azevedo foi a melhor infantil do CAOB, em 2.º lugar, com 3m28s. Luciana Santos foi 4.ª com 3m32s), Lara Pinto (6.ª com 3m35s), Maira Silva (9.ª com 3m57s) e Mariana Oliveira (11.ª com 3m59s).

Novo destaque em femininos para a medalha alcançada em benjamins, por Maria Monteiro (3.ª com 8.33 segundos), nos 50m. Gabriela Duarte foi 4.ª com 8.68. Já nos 600m, as mesmas atletas foram, pela mesma ordem, as 7.ª e 8.ª classificadas, com 2m23s e 2m26s.

Em masculinos, Tomás Bartolomeu e João Pedro Santos estrearam-se da melhor forma no escalão de iniciados. Foram 1.º e 3.º classificados (3m18s e 3m20s) numa tática prova de 1000m, com nova dupla presença no pódio, para o CAOB.

Em benjamins, Duarte Vilas Boas venceu a corrida de 600m, com 1m59s e, Fanilson Costa, estreante em infantis, foi 5.º nos 60 e nos 1000m.

Destaque final para a vitória folgada do juvenil Omar Elkhatib, numa corrida de 100m que não contou com cronometragem eletrónica. Na mesma prova, Marcelo Reis, também ele juvenil, foi 4.º.