O Município de Oliveira do Bairro vai avançar este ano com o Orçamento Participativo (OP), tendo inscrito uma verba de 20 mil euros nos documentos previsionais da autarquia, destinados à criação da plataforma digital que vai suportar aquele objetivo, que deverá contemplar o primeiro projeto em 2019, inserido no Orçamento e Grandes Opções do Plano para aquele ano.

Para já, o JB sabe que o OP deverá ser abrangente a todas as classes etárias dos munícipes, mas terá preocupações especiais ao nível da juventude. “É o mais fácil para cativar os jovens quanto às suas preocupações em relação às políticas de desenvolvimento no concelho onde vivem”, disse o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, indicando que este projeto “é consensual” entre a equipa de vereadores e será “uma grande aposta, por isso é preciso começar bem, pensar bem naquilo que se pode fazer a este nível”.

“Estamos, neste momento, a definir as áreas que consideraremos prioritárias para que os munícipes possam apresentar as suas ideias”, reforça o autarca, apontando que “para este ano, faremos o desafio para uma ou duas áreas de intervenção, para que depois, analisando o impacto, possamos estender a mais áreas de atividade do Município”.

Com uma verba de apenas 20 mil euros para o arranque, destinada ao desenvolvimento da plataforma que dará suporte a todo o processo, o OP poderá ter obras inscritas no próximo Orçamento Municipal com a possibilidade de reforço daquela verba numa revisão orçametal.

Esta é a primeira vez que a Câmara de Oliveira do Bairro avança com um orçamento participativo, num concelho onde já houve uma experiência ao nível das freguesias, com a Junta de Oliveira do Bairro a reservar uma verba de 5 mil euros para cada um dos dois últimos anos do anterior mandato.

João Paulo Teles

joao.p.teles@jb.pt