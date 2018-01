A saudosa Professora Rosinda de Oliveira e Arsélio Pato de Carvalho vão ser homenageados no próximo dia 3 de fevereiro, com o descerramento de uma placa com o seu nome, na vila da Mamarrosa.

A partir das 15h, no Largo das Obras Sociais, haverá um apontamento musical, com a presença da Banda Filarmónica da Mamarrosa. Após a leitura de uma breve síntese da biografia de Rosinda de Oliveira, falecida em janeiro de 2015, proceder-se-á ao descerramento da placa com o seu nome: Placa Prof.ª Rosinda de Oliveira.

De seguida (15h30), no Largo da Igreja, junto ao Instituto de Educação e Cidadania (IEC), será feita a mesma cerimónia, mas agora dedicada a Arsélio Pato de Carvalho.

Às 16h, no IEC, terá início a 2.ª Conferência Professora Rosinda de Oliveira, proferida por António Dias Figueiredo, Professor na Universidade de Coimbra, e subordinada ao tema “Educação no Futuro: Desafios aos professores, alunos e famílias”.

O evento terminará com a recitação de poemas de Rosinda de Oliveira, com a participação do Grupo de Poesia e Teatro do IEC e encerramento pelo presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo.

Os presentes são depois convidados a visitar a exposição “Evocar Rosinda de Oliveira”.

As Conferências Professora Rosinda de Oliveira são um tributo a esta personalidade, professora e escritora dos Penedos, Covões, mas muito ligada à vila da Mamarrosa, que se distinguiu pelo seu contributo literário, cultural e humanitário, ao longo de seis décadas.

António Dias Figueiredo vai abordar os desafios da educação no futuro: Como preparar os cidadãos do futuro para um mundo globalizado, complexo, com novos desafios sociais, tecnológicos, culturais e éticos? Que competências para os cidadãos desta geração? Que papéis cabem às famílias? Nesta conferência de homenagem a uma figura destacada da pedagogia e da cultura, estas questões serão equacionadas à luz de debates nacionais e internacionais em curso.