Castelo de Paiva foi o palco para a disputa dos campeonatos distritais absolutos de Aveiro de corta-mato curto, na distância de 4.000m, e também de veteranos. O Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra marcou presença no pódio mais uma vez, a nível individual e coletivo. No campeonato de veteranos femininos, também na distância de 4km, Marisa João realizou uma prova em crescendo, tendo começado por fechar o grupo da liderança, abeirando-se depois aos poucos dos lugares de pódio e já na parte final atacou o 2.º lugar, que lhe valeu a estreia no pódio distrital como vice-campeã.

Na corrida masculina, os veteranos do Recreio apresentaram-se à partida com o objetivo de conquistar pela primeira vez um lugar coletivo no pódio que acabou por ser alcançado, com um brilhante 3.º lugar, a escassos 2 pontos do 2.º lugar, conquistado pelo Núcleo de Atletismo de Cucujães. Para a classificação coletiva contribuiu Gil Ferreira, que foi o 3.º classificado, Hugo Ramalho (4.º), Luís Miguel (13.º) e Celso Moreira fechou a equipa (33.º). Josias Meira também esteve em competição, tendo terminado no 48.º lugar.

Seguiu-se o campeonato absoluto de corta-mato curto feminino, no qual a equipa revalidou o título alcançado em 2017, tendo conquistado todos os lugares de pódio individualmente. Desde o sinal de partida que um trio composto por Emília Pisoeiro, Cristiana Valente e Carla Martinho se isolaram das atletas perseguidoras do GRECAS de Vagos, tendo Elisabete Pereira corrido entre o 3.º e o 4.º elemento da equipa adversária direta. Na meta, Emília conquistou o seu primeiro título distrital, seguida de Cristiana, como vice, e Carla Martinho acabou a corrida de uma forma controlada, dado que está a recuperar de uma contratura muscular. Elisabete Pereira fechou o quarteto pontuável no 7.º lugar, tendo demonstrado já uma subida de forma significativa. Catarina Rodrigues também subiu ao pódio individual de Sub-23, como 3.ª classificada.

Por fim, disputou-se uma prova aberta, de preparação, para juvenis, na qual Fábio Simões foi o 2.º classificado, após ter acabado ao sprint com Samuel Rios (CJS Arouca).

Já em Pombal, Sofia Almeida subiu ao pódio no Meeting de Pista Coberta de Pombal, na prova de 800m. A atleta de Águeda, ainda juvenil de primeira época, e que já se sagrou campeã nacional nesta distância, foi a 2.ª classificada, tendo conquistado o melhor lugar possível entre as atletas que disputaram esta corrida, dado que a diferença de nível da jovem atleta para a vencedora era significativa.