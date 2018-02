Em Amoreira da Gândara, no concelho de Anadia, a Associação Cultural e Recreativa do Twelvespot começa a dar os primeiros passos.

Ainda que o grupo tenha nascido a 12 de junho de 2015, com uma designação invulgar – Twelvespot -, só foi constituída em associação em 2017.

Sobre esta jovem coletividade Márcio Salgado, um dos seus fundadores e presidente da direção, revela que o objetivo é “congregar toda a população, de forma a dinamizar a localidade, envolvendo todos ativamente”. “Não queremos sócios só por o serem. Queremos pessoas que se identifiquem com o projeto, se envolvam de forma a serem uma mais-valia, mas abrindo a associação a toda a região, de forma a torná-la grande, dinâmica, ativa, de forma a sentirmos que a povoação é mais conhecida, sentida e vivida.”

A Twelvespot nasceu há quase 3 anos, simplesmente porque o lugar de reunião de um grupo de amigos acontecia invariavelmente na casa n.º 12 (twelve), deste lugar (spot), mais concretamente em casa de Francisco Silva (Xico), revela Márcio Salgado que, juntamente com Francisco Silva (vice-presidente), foram os principais mentores e impulsionadores desta jovem coletividade, agora instalada numa das salas da associação AMIGA.

Ainda que a designação tenha nascido de um “brainstorming” de grupo, da criatividade da equipa, toda a linha gráfica já foi trabalho de uma profissional – da designer gráfica, Carla Salgado – também membro da Twelvespot, uma marca entretanto registada e que permite à associação ostentar a marca em vestuário e chapelaria. Por isso, já começaram a divulgar a associação, não só através de autocolantes, mas disponibilizando a aquisição de t-shirts, polos, casacos, cachecóis e bonés com a estampa da associação, uma forma de angariar fundos e assim poder colocar em marcha novos projetos e ideias a favor da comunidade.

Mas é agora, em 2018, que Márcio Salgado aponta como o primeiro ano de trabalho contínuo e efetivo, até porque só muito recentemente toda a parte burocrática relacionada com a constituição da associação ficou concluída. Registada oficialmente a 11 de outubro de 2017, a associação quer ter um papel ativo a nível de recreio e lazer, tendo já várias atividades calendarizadas para os próximos meses.

