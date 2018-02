A Escola Básica n.º 1 de Mogofores foi a convidada especial para, juntamente com a comunidade educativa do Colégio Salesiano de Mogofores, celebrar o dia dedicado a D. Bosco, fundador da congregação, falecido a 31 de janeiro de 1888.

Retomando uma iniciativa que se foi perdendo com o passar do tempo, 52 crianças, do 1.º ao 4.º ano que frequentam a Escola Básica de Mogofores partilharam na quarta-feira, dia 31 de janeiro, as celebrações comemorativas do Dia de D. Bosco.

A docente Dina Ferreira, coordenadora daquele estabelecimento de ensino, revelou a JB que “foi com grande satisfação” que aceitou o convite [com autorização do Agrupamento de Escolas de Anadia] que permitiu dar a conhecer aos mais pequenos como é a escola grande. “É uma bonita iniciativa e permite que as nossas crianças conheçam outra realidade, neste caso de um colégio”, disse, acrescentando que sendo estabelecimentos “vizinhos”, localizados bem próximo um do outro, o retomar destas iniciativas é sempre interessante “para partilhar e conviver”.

Também Sónia Monteiro, diretora pedagógica dos Salesianos de Mogofores, destacou o retomar desta partilha que se foi perdendo, não deixando de destacar que nestes intercâmbios e convívios todos saem mais valorizados e enriquecidos.

Celebrações com momentos distintos. Mas em dia de festa, as celebrações começaram bem cedo, com os cerca de cem alunos do Colégio a participar ativamente numa eucaristia dedicada a D. Bosco e à alegria que sempre incutiu aos que o rodeavam.

