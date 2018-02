O Dia Internacional da Não Violência e da Paz na Escola (30 de janeiro) foi assinalado no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro com uma semana de atividades. Do pré-escolar ao ensino secundário, todos os alunos, professores e educadores se envolveram. “Este ano, houve inclusive uma atividade dirigida aos pais, uma sessão sobre cyberbulling, para a qual foi convidado um especialista na área, Tito Morais”, disse ao JB a Mediadora de conflitos e responsável por esta semana de atividades, Mafalda Branco.

No pré-escolar e 1.º ciclo, foi feita leitura de histórias, escreveram-se poemas, fizeram-se trabalhos lúdicos sobre a paz, nomeadamente desenhos e murais.

Com o 2.º e 3.º ciclo, realizou-se uma largada de pombas logo na segunda-feira, com poesia e música. Na terça-feira, houve um Flash Mob, “Dançar pela Paz”, realizado em simultâneo na EB 2/3 Dr. Acácio de Azevedo e na Escola Secundária. A mesma atividade realizou-se em Oiã, na EB 2/3 Dr. Fernando Peixinho, no dia seguinte.

Na quinta e na sexta-feira foram divulgadas as faixas com frases e ilustrações relativas ao tema da Paz, feitas por cada turma e realizada uma cerimónia, em que todas as turmas entregaram o “seu” símbolo da Paz, e em troca levaram uma árvore, para cuidar até ao fim do 2.º período. “Nessa altura, será feita uma ação de reflorestação no concelho”, adianta Mafalda Branco.

