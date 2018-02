A equipa de sub-16 masculina do Sangalhos Desporto Clube fez história no final de semana. Numa autêntica final, pois quem vencesse seria o campeão do grupo nacional, a equipa, no último lançamento apontado por Ricardo Bastos, conseguiu vencer a Ovarense por 53-51, e garantir a única vaga existente para o campeonato nacional. Além deste feito, trouxe para Sangalhos a final 4 a realizar desta sexta a domingo, para apurar o título distrital.

A equipa feminina foi vice-campeã da fase regular, só suplantada pelo invicto Galitos, que assim vai organizar a final 4 em Aveiro. Em causa estão, além do título, outro lugar no campeonato nacional e dois na Taça Nacional.