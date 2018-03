Oito anos depois, os Bombeiros de Oliveira do Bairro regressaram à vila do Troviscal para a comemoração do 44.º aniversário da sua associação. Um aniversário particularmente comovente, pela saída do Chefe Alberto Marques da Conceição (a seu pedido), depois de ter cumprido mais de 43 anos de serviço como bombeiro, tendo também exercido as funções de Clarim e de Chefe da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

O 44.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB) fica também marcado pelo juramento e imposição de capacetes a 8 novos bombeiros: Vera Macedo, Sónia Neves, Rodrigo Ribeiro, Bruno Vale, Hugo Coelho, André Barbosa, Ricardo Areias e Carina Lomba.

Na sessão solene, por entre múltiplos discursos, destacou-se o papel dos bombeiros depois de um ano fatídico para Portugal, onde se perderam dezenas de vidas e ardeu uma extensa área florestal.