Depois de ter colocado um ponto final na carreira na época passada, de ter sido homenageado pelo clube do seu coração, onde esteve 17 épocas, Fernando Silva volta ao ativo, de novo ao Sporting Clube de Fermentelos.

O treinador não conseguiu dizer não ao convite do presidente Fernando Sampaio, para substituir no cargo Toninho, que colocou o seu lugar à disposição no final do jogo com o Oiã. E aceitou, apenas até ao final da presente época, face ao momento atual que a equipa no Campeonato da 1.ª Divisão da AFA, que já não vence há dez jogos e vem de uma série de seis derrotas consecutivas, ocupando o 10.º lugar com 30 pontos, mais seis da primeira equipa a descer de divisão.

Fernando Silva, que conhece como ninguém o plantel, terá como adjunto Gato, e fará a sua estreia domingo, na receção ao Macieirense.