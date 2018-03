As autoridades estão a investigar a morte de uma mulher, de 69 anos, que foi encontrada sem vida, no passado domingo, na sua residência, na Travessa da Rua da Fonte de Vila Nova, na Palhaça.

Para além do corpo da sexagenária, os socorristas e as autoridades depararam-se com o seu marido, de 68 anos, caído no chão, combalido e meio despido, tendo sido encaminhado para o Centro Hospitalar de Aveiro. Junto ao homem estava também um cão morto, suspeitando-se ser o animal de companhia do casal.

Segundo fonte dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, que foram alertados por volta das 17h de domingo, o homem – com resquícios de vómito na roupa – e o cão estavam junto ao portão de entrada da casa (no interior) e a sexagenária estaria caída entre a cama e a parede do quarto do casal, vestida.

Para além dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, esteve a VMER, que confirmou no local o óbito da mulher.

