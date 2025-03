Parque de Matilhas da Palhaça prepara cães abandonados para nova vida em família

O Parque de Matilhas da Palhaça, em Oliveira do Bairro, trata-se de um espaço que acolhe cães abandonados e apanhados em grupo, com espaços amplos para os animais e dotado de recursos humanos que os preparam para uma correta adoção.

O Município de Oliveira do Bairro, com a inauguração do Parque de Matilhas do Centro de Recolha Animal, na Palhaça, reforça a aposta no bem-estar animal com a criação de um espaço pensado para acolher e preparar cães abandonados para uma nova vida em família.

A cerimónia de inauguração, curiosamente em dia de feira na vila palhacense, contou com a presença do Secretário de Estado da Agricultura, João Moura, que no uso da palavra, foi bastante elogioso para com o trabalho realizado pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro (CMOB). “Devo felicitar o presidente (Duarte Novo), porque não é normal os municípios terem um pelouro específico do bem-estar animal”, afirmou o governante. Sobre o flagelo dos animais abandonados em Portugal, João Moura lembrou que “só estamos a inaugurar este espaço, porque há uma fragilidade na sociedade”, daí a necessidade de “sensibilizar os mais jovens” e de identificar os animais. “É uma questão legal”, lembrou.

O Parque de Matilhas não é um simples e tradicional canil. Trata-se de um espaço que acolhe cães abandonados e apanhados em grupo, com espaços amplos para os animais e dotado de recursos humanos que os preparam para uma correta adoção. “É um espaço agradável para os animais, porque permite que andem soltos”, descreveu o presidente da CMOB, Duarte Novo, em conversa informal ainda antes do discurso oficial de inauguração. Além da infraestrutura em si, o autarca fez questão de frisar que o seu executivo “aposta muito no apoio à população que queira adotar um animal” e congratulou-se pela taxa de adoção “muito grande”.

Por fim, a vereadora, Susana Martins, mostrou-se manifestamente feliz pelo trabalho que tem vindo a ser realizado pelo seu pelouro e pela Câmara Municipal. “É um orgulho enorme ser responsável do pelouro do bem-estar animal. Os animais, embora não falem, dizem-nos muito”, referiu. Sobre este Centro de Recolha, vincou que “não é um depósito de animais”, é sim um local onde “os tratamos com dignidade e responsabilidade”.

Programa Municipal “BE Animal”

A inauguração deste espaço de recolha de animais abandonados está inserida no “BE Animal”, um Programa Municipal que visa trabalhar as áreas da saúde e do bem-estar animal no concelho. Através deste programa, a autarquia promove a adoção responsável (o adotante não tem de pagar o registo do animal, a desparasitação, a vacinação e a esterilização) e leva a efeito a captura de matilhas caninas abandonadas. Além disto, realiza, de forma regular, campanhas de esterilização de animais de companhia e campanhas de vacinação antirrábica, de forma a melhorar a saúde global dos animais em Oliveira do Bairro.

Câmara Municipal organiza mais uma “Cãominhada”

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro organiza, no próximo dia 13 de abril, mais uma “Cãominhada”, uma iniciativa que junta cães e os respetivos donos numa caminhada ao ar livre de três quilómetros e meio.

A participação é gratuita, mas carece de inscrição até ao dia 8 de abril, através do site da Câmara Municipal. A concentração está marcada para as 10h, no Centro de Recolha Animal, na Palhaça.

Pedro Neves