Depois de conquistar há oito dias o título de campeão nacional de corta-mato curto, a equipa sénior feminina do Recreio de Águeda sagrou-se de novo campeã, mas agora do campeonato distrital de corta mato longo. Este título reforça a confiança das atletas aguedenses para o próximo Campeonato Nacional de Corta Mato Longo Monforte 2018, que irá decorrer no próximo dia 18 de março.

Vale de Cambra recebeu o Campeonato Distrital de Corta Mato Longo este domingo de manhã, onde o Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra alcançou o título absoluto distrital do setor feminino, tendo colocado 5 atletas nos cinco primeiros lugares. Fábio Simões também subiu ao pódio de juvenis.

Dos atletas de Águeda, Fábio Simões foi o primeiro a entrar em competição, no vale entre os rios Vigues e Caima, onde foram disputadas as provas dos vários escalões, num percurso muito bonito, mas pesado, com relva e muita lama, à moda dos crosses britânicos. O atleta correu algo debilitado, devido a uma gripe, mas ainda assim garantiu um lugar no pódio, tendo sido medalha de bronze.

Na corrida principal feminina, a disputa dos lugares cimeiros coube às atletas do Recreio, dado que o GRECAS de Vagos não compareceu com a equipa medalhada de bronze recentemente no Campeonato Nacional de corta-mato curto. Assim, desde cedo que se isolou um quarteto, composto por Carla Martinho, Emília Pisoeiro, Cristiana Valente e Elisabete Azevedo, tendo a vitória sido decidida entre a Carla e a Emília, acabando por sorrir à atleta mais experiente. Na meta, Carla Martinho sagrou-se então mais uma vez campeã, seguida de Emília Pisoeiro (2.ª), Cristiana Valente (3.ª), Elisabete Azevedo (4.ª), Sandra Cruz (5.ª), Marisa João Costa (7.ª) e Catarina Rodrigues (15.ª e 3.ª Sub-23).