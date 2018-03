O Recreio de Águeda voltou a fazer história com a equipa sénior feminina a sagrar-se vice-campeã nacional de corta-mato longo e o título nacional de Gil Ferreira na categoria de M45.

Monforte, no Alentejo, foi o palco escolhido para a realização do campeonato nacional de corta-mato longo absoluto e de veteranos, no qual se disputaram também as provas dos escalões de juvenis e juniores. O Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra subiu coletivamente ao pódio no setor feminino e alcançou ainda um título individual nos veteranos.

Fábio Simões correu o campeonato de juvenis, cuja distância foi de 5.000m, onde obteve um honroso 11.º lugar, dadas as circunstâncias de ter apenas uma semana de treino, após uma interrupção devido a doença.

Seguiu-se a participação da equipa sénior feminina, nos 8.000m, partindo mais uma vez como uma das formações candidatas a subir ao pódio, face ao currículo já alcançado esta época.

Carla Martinho e Emília Pisoeiro foram as atletas que desde a partida correram entre os 10 primeiros lugares. Na segunda de quatro voltas, Cristiana Valente começou a emergir na classificação até se aproximar das duas primeiras companheiras de equipa já à entrada para a terceira volta, onde as posições já estavam praticamente definidas, com Carla Martinho no 5.º lugar, Emília Pisoeiro 6.ª, Cristiana Valente 7.ª e Elisabete Pereira a fechar a pontuação da equipa no 17.º lugar. Sandra Cruz e Catarina Rodrigues não concluíram a prova.

O Sporting Clube de Portugal foi a formação vencedora, com 20 pontos, seguido do Recreio Desportivo de Águeda/ Ferrão & Guerra, no 2.º lugar, com 35, e do Sporting Clube de Braga, 3.º, com 53.

Por fim, na corrida de veteranos, Gil Ferreira (na foto ao centro) voltou a fazer subir ao pódio as cores do Recreio de Águeda, tendo sido o Campeão Nacional M45, enquanto Luís Martins foi o 12.º em M40.