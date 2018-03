A Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha realizou, no dia 3 de março, a sua V Grande Cerimónia Capitular, em Vagos, juntando 47 Confrarias e cerca de 260 pessoas.

O principal objetivo da realização do Capítulo é mostrar e sensibilizar os convidados, oriundos de varias partes do país e do estrangeiro, para as nossas marcas culturais e identitárias, que fazem a distinção da nossa região, das demais regiões do país e do mundo. Como também, entronizar novos confrades para pertencerem a este movimento confrádico e promoverem a gastronomia bairradina, especialmente os rojões da Bairrada. A Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha, liga-se profundamente, à noção de um território que ostenta uma identidade secular, sentida pelas nossas comunidades desde tempos imemoriais, com sinais a evidenciarem essa marca comum, alguns deles encontram-se na área específica desta nossa instituição, a começar pelos Rojões que se confeciona, como imagem de marca destas nossas terras, desde Oliveira do Bairro, estendendo-se aos restantes concelhos da Bairrada. A Confraria é uma associação cultural, visando preservar, promover e divulgar os genuínos rojões da Bairrada e toda a gastronomia e cultura gastronómica desta região, alicerçando a sua dinâmica nos valores da Confraternização, Amizade, Solidariedade e Rigor.

