O Parque Desportivo Municipal vai promover em abril, para além das atividades regulares, três iniciativas de promoção do desporto e da atividade física, que terão lugar em Oliveira do Bairro e Palhaça.

No dia 8, às 9h30, regressa a atividade “Domingos em Forma”, que se vai realizar no largo de S. Pedro da Palhaça, com Aeromix e Aerolocal. O projeto “Domingo em Forma”, que leva o desporto e a atividade física a todas as freguesias do Concelho, tem como objetivos generalizar o acesso e aumentar os níveis de frequência e de participação, dos diferentes grupos etários da população, no desporto e na atividade física, promover estilos de vida mais ativos e saudáveis, combater o sedentarismo e a obesidade e fomentar processos de socialização e de comunicação entre a população.

Para os amantes e praticantes de ténis, o Município propõe o Torneio 1st Service, para seniores e juvenis, que vai decorrer entre os dias 13 e 15, nos campos de ténis do Parque Desportivo. Os objetivos são os de permitir a aprendizagem através da competição e a troca de experiências no âmbito da modalidade, bem como, de criar momentos de convívio entre os participantes.

