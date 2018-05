A Câmara Municipal de Anadia vai reconhecer, no próximo dia 10 de maio, o serviço público prestado por sete trabalhadores da autarquia ao longo de 25 e de 35 anos. Serão também distinguidas sete empresas do concelho que, pelos seus indicadores de solidez financeira e desempenhos económico e financeiro, viram ser-lhes conferido, pelo IAPMEI, o estatuto PME Excelência em 2017. Será, ainda, homenageado, a título póstumo, o empresário Oswaldo Martins. A cerimónia vai acontecer no Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 09h30, e decorre no âmbito da comemoração do feriado municipal, assinalado na Quinta-feira da Ascensão ou Dia da Espiga.

As empresas cuja prestação irá ser reconhecida são A. J. Maia, S.A., Augusto Virgílio de Sousa & Filhos (Nova Casa dos Leitões), Candigrés – Cerâmica de Grés da Candieira, Lda., Crosspro – Componentes para Motociclos, Lda., Lusomotos – Veículos e Acessórios, S.A., Policarpo Ferreira da Silva, Lda., e Santos & Castro, Lda.

A homenagem póstuma a Oswaldo Martins prende-se com o contributo dado pelo empresário para o desenvolvimento económico do concelho. Homem empreendedor, com visão empresarial e uma capacidade de administrar empresas de forma exemplar, foi o sócio fundador da Pavigrés Cerâmicas S.A., e, durante 32 anos, presidiu aos destinos desta empresa, e das suas associadas, colocando-a em lugar de destaque no quadro empresarial, quer a nível nacional, quer a nível internacional. O Grupo Pavigrés é um dos principais empregadores do concelho de Anadia, ocupando o oitavo lugar no ranking das cem maiores empresas da Bairrada, com um volume de negócios na ordem dos 56 milhões de euros. Oswaldo Martins também se distinguiu pela transmissão da concessão da exploração da água mineral natural das termas de Vale da Mó, um legado que deixou ao Município de Anadia, e que inclui os edifícios e os terrenos envolventes. Destacou-se ainda pela colaboração prestada, ao longo dos anos, às instituições sociais do concelho de Anadia, nas suas mais variadas vertentes.