Há 37 anos ao serviço da saúde, o Centro Médico de Bustos mudou, recentemente, de instalações para um espaço maior, mais aprazível, que permite o alargamento do leque de valências a disponibilizar aos seus pacientes.

Prestar os melhores e mais eficazes cuidados na área da saúde, sempre com a finalidade do bem-estar do paciente continua a ser o lema do trabalho desenvolvido, diariamente, pela equipa multidisciplinar de profissionais.

As novas instalações, sitas na Rua Frei Gil 15, na localidade de Bustos, têm uma maior área de implantação permitindo aumentar os serviços tanto ao nível de especialidades médicas, como de exames complementares de diagnóstico.

Novas Valências. À Medicina Dentária, Neurologia, Medicina Geral e Familiar, Ginecologia/Obstetrícia e Psicologia, junta-se Otorrinolaringologia, Dermatologia, Ortopedia e Nutrição. O Centro Médico de Bustos torna-se uma policlínica que presta serviços também na área de Podologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Acupuntura, Urologia, Terapia da Fala, Reumatologia e Enfermagem.

O Departamento de Fisioterapia, uma parceria com a REAB, além das metodologias convencionais, aposta nos serviços de ergonomia, coaching e ginástica laboral nas empresas, sendo especialista em programas de reabilitação geriátrica e programas de literacia comunitária em saúde.

Higiene e conforto pessoal, assistência medicamentosa e estimulação cognitiva são algumas das valências do Serviço de Apoio Domiciliário 24 horas, em parceria com a Certomacare.

Na área da Cardiologia, para além da consulta médica, realizam-se Eletrocardiogramas, Ecocardiogramas e Holter. A colheita diária de Análises Clínicas, em parceria com o laboratório Unilabs, mantem-se de segunda a sábado, sem marcação prévia.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e ao sábado, das 8h às 18h.